¶õ¹Á¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¡¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×
¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç18Æü¡¢¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¶õ¹Á¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤òºÆ¸½¤·¤¿¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äÀ°È÷»Î¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃóµ¡¾ì¤â°ìÉô²òÊü¤·¡¢±þÊç¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤é¤¬Èô¹Ôµ¡¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äÀ°È÷»Î¤«¤é¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê¡×ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ë¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÇÜ¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×
¡ÖÂç¤¤¯¤Æ¡¢É÷¤¬¤¹¤´¤¯Íè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
