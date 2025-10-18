¡Ú¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ ¸åÈ¾¤Î¼ºÂ®¤òÃ²¤¯
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½ ¼Ì¿¿¡§JFA/¥¢¥Õ¥í
¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Ë10·î14Æü¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç2-3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ß¥¹¤¬Íí¤ó¤À¸åÈ¾¤Î¼ºÂ®¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Î6ÀïÌÜ¤Ç½é¤ÎºÇÂ¿¼ºÅÀ¤Ç¡¢9·î¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï°ÊÍè¤Î2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¡¢¼éÈ÷¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¥Üー¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¾å²ó¤ê¡¢26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ë¡¢32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢ー¥»¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2-0¤Î¥êー¥ÉÃ¥¤¤¡¢Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï±Ô¤¤½ÐÂ¤ÇÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Îー¥ë¥È¡Ë¤ËCK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ ¼Ì¿¿¡§Ä¹ÅÄÍÎÊ¿/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÉé¤±¤ÏÃ¯¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤Î¥ß¥¹¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ªÁª¼ê¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÂç¤¤¯Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ïº£Æü¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥¹¤À¡£¥Áー¥à¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ïº£¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬WÇÕËÜÈÖ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µ·±¡×¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÌ¾¾¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¶¯¤¤¥Áー¥à¤À¡£
ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÍè¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ä2¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤ÀDF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤Î¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
1930Ç¯¤«¤éËè²ó¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ç5ÅÙ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤òµó¤²¤é¤ì¤º¶ìÀï¤·¤¿¡£
Í½Áª´ü´ÖÃæ¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯º£Ç¯5·î²¼½Ü¤Ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Áー¥à¤Ï¼éÈ÷¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤ò5°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½àÈ÷¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤Ç10·î10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë5-0¤È²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï2-0¥êー¥É¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤³¤Þ¤Ç11¾¡2Ê¬¤±ÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë14ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯ー¥Ë¥ã¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦U¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï¸åÈ¾²¿¤«¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¤¤¤¤Æþ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËWÇÕ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤«¤é³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«»î¹ç¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÁá¤¯³Ø¤ó¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¾å¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤³¤ÎÇÔÀï¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌÚ¥Î¸¶¶çË¾
