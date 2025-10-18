¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¡¡2012Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í½÷À¤È·ëº§
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤È»ä¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ï²ÈÂ²¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢»ä¼«¿È¤Î³èÆ°¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£²»³Ú³èÆ°¤ò¶¦¤Ë·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï²Î¤¦°ÕÌ£¤ä¼«Ê¬¤Ë²Î¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉãÊì¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¡¢FamBam¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÃæ¹ñ·Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í½÷À¤È·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË½÷¡¢2017Ç¯¤ËÂè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£