ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈÎò»ËÅª³èÌö¡É¤Ç¥²¥ì¥íJr.¤ËÊÂ¤ÖPS¥È¥Ã¥×5ËÜÌÜ¡¡¥·¡¼¥º¥ó60È¯¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï4ËÜÌÜ¡¡PSËÜÎÝÂÇ¿ô¾å°Ì¼Ô¤Ï¡©
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë1ÈÖÅê¼ê·óDH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3¥Û¡¼¥Þ¡¼¤ÎÎò»ËÅª³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÈÖ¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òµÏ¿¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÆÃÂç¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î142¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£7²ó¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î3ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤ÈÌöÆ°¡£Âç°ìÈÖ¤ÇÎò»ËÅª³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó5ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢18Æü¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥æ¥¸¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Áª¼ê¤Ï8²ó¤Ë·è¾¡¤ÎËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç2¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Î³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï3¾¡2ÇÔ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤é4¿Í¤¬50ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡È10Àï5È¯¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óËÜÎÝÂÇ¿ô
5ËÜ
¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.(¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º)
ÂçÃ«æÆÊ¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)
4ËÜ
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å(¥«¥Ö¥¹)
¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)
¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)
¥æ¥¸¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)
ÎëÌÚÀ¿Ìé(¥«¥Ö¥¹) Â¾4¿Í