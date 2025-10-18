¡ÚÆüËÜOP¡ÛÀÐÀîÎË¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¥¹¥³¥¢¿¤Ð¤»¤º¥È¥Ã¥×¤È8ÂÇº¹¤Ë¸åÂà
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¡Æü¸÷CC¡á7238¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡8°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç11°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡13Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÇÆ¼Ô¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Î4ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¡¢6ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£7ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î9ÈÖ¤È10ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¤Ç¤ÏÂè2ÂÇ¤òÎÙ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÄã¤¤µå¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¥é¥Õ¤Ë¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤ë¥Ê¥¤¥¹¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¡¼¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£9ÈÖ¤È10ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥¹¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È8ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£