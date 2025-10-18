¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¡ÖÊªÀ¨¤¯´ª¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥¡¡¥³¥ó¥È¤È±éµ»¤Î¶ÌÜ¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬ÊªÀ¨¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖÊªÀ¨¤¯´ª¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡£MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï²ÆÈÁ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¼èºà¡£²ÆÈÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¹Ô¤¯¤È¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬ÊªÀ¨¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖÊªÀ¨¤¯´ª¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë²ÆÈÁ¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤²á¤®¤ë¤È´¨¤¯¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥³¥ó¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤½¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ÎÆÉ¤ßÎÏ¡Ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤ÈÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ìÈÖºÇ½é¤Ë¾£Ìî¤µ¤ó¡Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ë¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¥³¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡Ø²Í¶õOLÆüµ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¾£Ìî¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤Æ¡¢¾£Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ´¶¤¬¡ÊÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¶ä¹Ô¶Ð¤á¤ÎOL¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¡¢17Ç¯¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥àËÜ¿Í¤Î¼ç±é¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£²ÆÈÁ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±Î½¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£