ÉÂµ¤¤äºÒ³²¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ÎJRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ê¤É¤Ç£±£¸Æü¡¢³¹Æ¬¤ÇÊç¶â³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬³ØÀ¸Êç¶â¡×¤Ï¿Æ¤òË´¤¯¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾©³Ø¶â¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£¸Æü¤Ï¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤ä¼«¤é¤â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Ê¤ÉÌó80¿Í¤¬»²²Ã¤·Êç¶â¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¢¤·¤Ê¤¬³ØÀ¸Êç¶â»öÌ³¶É ÀÚ¼ê¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó
¡ÖÈà¤é¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç1±ß¤«¤é¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ó¥é¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½8710Ëü±ß¤ÎÁ±°Õ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êç¶â³èÆ°¤Ï£±£¹Æü¤È£²£µÆü¤È£²£¶Æü¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
