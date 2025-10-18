ËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎÎ¢¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬£²ËÜÎÝÂÇ£´ÂÇÅÀ¡¡Áê¼êº¸ÏÓ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿ÄÌ¤êÇúÈ¯
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£´Àï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡Ý£¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÂÇÀþÇúÈ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²Ï¢¾¡¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ£²¾¡£³ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¼çË¤¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï»°²ó¤Ë£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæ±Û¤¨£²¥é¥ó¡£¼·²ó¤Ë¤â¥À¥á²¡¤·¤Îº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ïº£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç¤Ï£´Àï£´È¯¡£ÆÃ¤ËÏ¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Âè£³Àï¤«¤é¤Î£²»î¹ç¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é»î¹ç¤ä¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦Áª¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö»þ¤Ë¤Ï¿³È½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë´é¤Ë½Ð¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¾Ð¤ª¤¦¡Ù¤È¤«¼ê¤Ç¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¤¤¤Ä¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦º¸ÏÓ¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢º£Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤À¤í¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤Ëµå¾ì¤ËÍè¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡Ö¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡££²È¯£´ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òºÆ¤ÓÁË»ß¤·¤¿¡£