ÂçÊ¬¤Î»³¤Î¹¬¤ä³¤¤Î¹¬¤¬°ìÆ²¤Ë¡¡¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿¤ß¤Î¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡¸©Æâ¤Î¥°¥ë¥á´®Ç½
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»³¤Î¹¬¤ä³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿¤ß¤Î¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬£±£¸Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸©Æâ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸©¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤â¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éÌó190¤ÎÃÄÂÎ¤¬¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£
²ñ¾ì¤ÎÊÌÉÜ¸ø±à¤Ç¤Ï¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¿å»ºÊª¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¸©Æâ¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¡Ê¥«¥¤Ï¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥³¥ê¥³¥ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤ª¤ª¤¤¤¿¤ß¤Î¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ìµû¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿À³Ú¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£