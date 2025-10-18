ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢ºÊ¡¦¹âÍüÎ×¤«¤éÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸òºÝ¾ò·ï¤Ï¡Ö2¥´¡¼¥ë¡× »î¹ç¸å¤ËºÊ¤«¤é¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¡È¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡£
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹âÍüÎ×¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆë¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËêÌîÃÒ¾Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¤ê¤Î2¥´¡¼¥ë¡ªºÊ¤È¤Î·àÅª¤ÊÆë¤ì½é¤áÏÃ
17Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ÇÄÌ»»53ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ËêÌî¤Ï¡¢ºÊ¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¡È¾ò·ï¡É¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
ËêÌî¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÏÃ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¸«»ö2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
MC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬Åö»þ¤Î¿´¾ð¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËêÌî¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë»Å»ö¤À¤È¤«¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤é2ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö600²¿»î¹ç¤«½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1»î¹ç¤Ç2ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡ÈÎø¤ÎÎÏ¡É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ËêÌî¤â¤¹¤´¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¿è¤À¤Ã¤¿¡£
ËêÌî¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¸«¤¿¤é¡¢¡ÊÈà½÷¤«¤é¡Ë¡Ø¹ç³Ê¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÊ¨¤¡¢¶áÆ£¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£