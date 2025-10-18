ÂîµåÃË»Ò¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÄÏ¤ó¤À¼«¿®¡¡Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×3¤ò·âÇË¤·¤¿2025Ç¯¤Î¼ê±þ¤¨¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æº£¸å¤ÏÀï¤¨¤ë¡×
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¡×¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¥Ó¥¯¥È¥êー¥Þ¥Ã¥Á¤ÎËö¤Ë3－2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂè2¥Þ¥Ã¥Á¤ÈÂè5¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡£¡ÖÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¨ー¥¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡×¤È²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¤ò¸£°ú¡£½à·è¾¡¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¤ò¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È2－3¤ÈºÇ¸å¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·è¾¡¤Ï¹á¹Á¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÆñ¤Ê¤¯¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤ÎÀï¤¤¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇÄã¸Â¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¨²ñ¤Î»Ù±ç¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÊó¹ð¤Ï¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥á¥À¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¹ñ¥á¥ó¥Ðー¡Ê²¦Á¿¶Ö¡¢ÎÓ»íÅï¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¡£¸½Ãæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×3¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¨ー¥¹¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÀ¤³¦7°Ì·âÇË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤ÎÎÂÌ÷ÖÂÁª¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÊ¡²¬¡ÊWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ø¾¡¤Ã¤¿¡¦Éé¤±¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¸ÞÊ¬¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¦Á¿¶ÖÁª¼ê°Ê³°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎWTT¤Ç¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¼ý³Ï¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î¼«¿®¤â¸ì¤Ã¤¿¡£