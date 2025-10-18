¿¿ÃæËþ¤¬¡ÈÅ·ºÍ¡É¤À¤È»×¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê2¿Í¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤éÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Å·ºÍ¤À¤È»×¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÃ¯¤¬Å·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×
¡Ö²¶¤Ã¤ÆÅ·ºÍ? ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ß¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤¿¿¿Ãæ»á¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò¸«¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅ·ºÍ¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬Å·ºÍ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Å·ºÍ¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¹¿¿Ãæ»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿°æÍý±û¤¬¡ÖÃ¯¤¬Å·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¸ÅÅÄ(ÆØÌé)¤µ¤ó¤È¤«¡¢Å·ºÍ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅ·ºÍ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤º¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¿Í¤¬Å·ºÍ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï(¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë)¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÈÓÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó¤È¤«¡£ÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤À¤«¤éÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
