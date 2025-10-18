ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡Ö·Ð¸³¾å¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÅÄÃæÍ¤Èþ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÏÃ¤»¤¿¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡¢New Balance¡Ë¤ÈÅÄÃæÍ¤Èþ¡Ê26¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óEXPO 2025 ¡Ù¤Ë»²²Ã¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ´õ¼Â¤Ï¡ÖÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¡Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬·Ð¸³¾å¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò»ý¤Æ¤¿»ö¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÄÃæÍ¤Èþ¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÅÄÃæ´õ¼Â¤Ï2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£½÷»Ò1500m¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5000m¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÅÄÃæÍ¤Èþ¤Ï½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£