ÉÚ²¬ °¦¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡÷KT Zepp Yokohama¤ÏU-NEXT¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
ÉÚ²¬ °¦¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãTOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 ¡É °¦¡Çs CREAM ¡È¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÆü¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤ò³«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ìë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Spotify¥¢¥¸¥¢6¥«¹ñ¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÉÚ²¬ °¦¤ÎÂ¸ºß¤ò°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤Ø²¡¤·¹¤²¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥°¥Ã¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ä¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô8²¯²ó¤òÆÍÇË¤·ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ëÏÇÀ±¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡×¡×¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öbeat up¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¡ÇsCREAM¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¶Ê¤ä¿·¶Ê¤ò¸ò¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Â¸ºß´¶°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿ÉÚ²¬ °¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤È¾Ð´é¤Ë²ñ¾ì¤ÏÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂæËÌ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏKT Zepp Yokohama¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãTOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 ¡É °¦¡Çs CREAM ¡È¡ä
10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ@Legacy Taipei
10·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë@YES24 WANDERLOCH HALL
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¡÷MODERN SKY LAB SHANGHAI
11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡÷MOA Livehouse Beijing¡ÊÅìÏºÅ¹¡Ë
11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¡¦¿ÀÆàÀî@KT Zepp Yokohama
¥Á¥±¥Ã¥È https://lit.link/aitomioka
¡üTOMIOKA AI ONE MAN LIVE 2025ÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§½àÈ÷½ÐÍè¼¡Âè¡Á2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¾ÜºÙ¡§https://t.unext.jp/r/tomiokaai
ÉÚ²¬ °¦ ÆÃ½¸¡§https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012524
¡Ø°¦¡ÇsCREAM¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÄÌ¾ïÈ× [CD] VICL-66102 / \3,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \3,000¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD+¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°+ÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯] \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VICTOR ONLINE STORE ´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È×[¥¯¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë »ÅÍÍ]¡ï5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æ±ÆüÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¹ØÆþ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66102.html
1.¤¢¤Ê¤¿¤Ï²û¥á¥í
2.Îø¤¹¤ëÏÇÀ±¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡×¡ÊNetflix ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø°¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡ÙÁÞÆþ²Î¡Ë
3.°¦ need your love
4.delulu
5.¥¢¥¤¥ï¥Ê
6.¥Ç¥¸¥ã¥ô
7.Îô¤ê
8.beat up¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
9.MAYBE
10.831
11.°¦¡ÇsCREAM
12.¥°¥Ã¥Ð¥¤¥Ð¥¤
FC²ñ°÷ÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A027225/2.html
Å¹Æ¬¹ØÆþÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A027225/1.html
ÉÚ²¬ °¦ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë HP¡§https://lit.link/aitomioka
ÉÚ²¬ °¦ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë Instagram¡§https://www.instagram.com/tomiokaai
ÉÚ²¬ °¦ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tomiokaai
ÉÚ²¬ °¦ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë X¡§ https://x.com/tomiokaai_1006
ÉÚ²¬ °¦ YouTube ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@tomiokaai