30Ç¯Á°¤ËÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¸©¸ÞÌÚÂ¼¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±ÁëÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚÂ¼µÜ±àÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëµì¸ÞÌÚÂèÆóÃæ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ï1954Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿ÌÚÂ¤¹»¼Ë¤Ç¡¢ÇÑ¹»¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Ï·µà²½¤«¤éÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10·î18Æü¸áÁ°Ãæ¡¢¹»¼Ë¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ê¤É¸©Æâ³°¤«¤é100¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¡¢³Ø¤Ó¼Ë¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶ÈÀ¸¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤°¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¹»¼Ë¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¸á¸å¤«¤é¤Ï¡¢µì¹»¼Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëµÜ±àÂÎ°é´Û¤Ç¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÁëÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢·¬ÅÄ¹¾Èþ¤µ¤ó¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶µ¼¼¤ËÆþ¤ë¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹»¼Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡¢Êì¹»¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º©¿Æ²ñ¤Ç¤ÏÆ±ÁëÀ¸¤¿¤Á¤¬Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£