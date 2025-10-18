¡È¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¡É´Ø±ÛÆ»2¿Í»àË´»ö¸Î¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¡¡¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¡×ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡ºë¶Ì
´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂô¹°ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ï17Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¾åÎ¤Ä®¤òÄÌ¤ë´Ø±ÛÆ»¤Î²¼¤ê¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ18Æü¤ÎÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÂçÂôÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÃËÀ2¿Í¡Ê20Âå¤¯¤é¤¤¡¦60Âå¤¯¤é¤¤¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢ÃËÀ2¿Í¡Ê20Âå¤¯¤é¤¤¡¦30Âå¤¯¤é¤¤¡Ë¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£