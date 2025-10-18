¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬»ø¶¯²½»î¹ç¤Ë¸þ¤±ºÆ»ÏÆ°¡¡¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ËµÙÍÜ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¸å¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢½ÐÈÖ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅö½é¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈå¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¹ÃÈå¤¬¥±¥¬¤Ç°ì·³¤«¤éÎ¥Ã¦¡£ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¸å¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Öºå¿À¤ÎºäËÜ¡ÊÀ¿»ÖÏº¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Á´¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¡¢¼è¤êÊý¡¢¿Ê¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤âÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£