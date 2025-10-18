¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¡ÈÅÚÊýºÐ»°¡É»³ÅÄÍµµ®¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë»Ö»Î¤ËÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤é·èÄê¡ª
¡¡2026Ç¯½Õ¤ËTBS¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢µÜºê½©¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»³ÅÄ±é¤¸¤ëÅÚÊýºÐ»°¤È¶¦¤ËÆ°Íð¤Î»þÂå¤òÇ®¤¯À¸¤¡¢»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ö»Î¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£Í¦Ìò¤ÏÎëÌÚ¿Ç·¡¢²ÅÄÁí»ÊÌò¤ÏºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù»Ö»Î¤¿¤Á¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢U¡¾NEXT¡¢THE SEVEN¤Ï3¼Ò¤Ç½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àËÜºî¤Ï¡¢¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤¬Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ò½é¤Î¼Â¼Ì²½¡£2026Ç¯½Õ¤ËTBS¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢U¡¾NEXT¤Ç¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚÊýºÐ»°¤¬¡¢¶áÆ£Í¦¤È¤¤¤¦´ï¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÅÄÁí»Ê¡¢ÀÆÆ£°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡È¿·ÀñÁÈ¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»þÂå¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÌä¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤Û¤É¤ËÇ®¤¯Þø¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ã»¤¯¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤¿Èà¤é¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡½¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢¿®Ç°¤¬¸òºø¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¤¢¤Ç¤ä¤«¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£
¡¡ÅÚÊýºÐ»°¤¬¤½¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉÏË³Æ»¾ì¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÆ»¾ì¼ç¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ»¾ì¤ÎÌÌ¡¹¤òÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤áÊé¤ï¤ì¤ë¶áÆ£Í¦Ìò¤ÏÎëÌÚ¿Ç·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÅÚÊý¤È¶¦¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ëÉûÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦ºö»Î¤Î»³Æî·É½õÌò¤ÏÃæÂ¼Áó¡£
¡¡¡Öµ´»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ã¤Å·ºÍ·õ»Î¡¦²ÅÄÁí»ÊÌò¤ÏºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡£
¡¡¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤È¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç»î±Ò´Û¤È¶áÆ£¤ò»Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¡¦±ÊÁÒ¿·È¬Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾å¿ùÉ¢Ê¿¡£
¡¡¡Ö»î±Ò´Û°ì¤Î¥µ¥Ç¥£¥¹¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìÉ¤Ïµµ¤¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´ÖÁÛ¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤ÄÀÆÆ£°ìÌò¤Ë¤ÏÆ£¸¶µ¨Àá¡£
¡¡¡Ö»î±Ò´Û¤ÎÎÉ¿´¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤ò¤«¤«¤¨¤ë°¤ÈæÎ±±Ô»°ÏºÌò¤Ï¿ùÌîÍÚÎ¼¡£
¡¡»î±Ò´Û°ì¤ÎÁä¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¡¢Ìµ¸ý¤ÊÂç¿©´Á¡¦¸¶ÅÄº¸Ç·½õÌò¤ÏÌø½ÓÂÀÏº¡£
¡¡ºÇÇ¯¾¯¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦Æ£Æ²Ê¿½õÌò¤Ë¤ÏµÜºê½©¿Í¡£
¡¡»î±Ò´ÛºÇ¸Å»²¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¡¦°æ¾å¸»»°ÏºÌò¤Ï´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»î±Ò´Û¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ã¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡£¼ç±é¤Î»³ÅÄ¤â¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¿·À¸¡¦¿·ÀñÁÈ¡É¤òÈà¤é¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤äTBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTuboo¡×¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ2026Ç¯½ÕÊüÁ÷¡¢U¡¾NEXT¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿¹°æµ±¡¡¥³¥á¥ó¥È
¼ç±é¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤òÀ¸¤¤ë»³ÅÄÍµµ®¤È¶¦¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤ÄºÇ¹â¤Î9¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£
¤Á¤ë¤é¤ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·ÀñÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄ¶¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Ìò¤òÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»î±Ò´Û¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÅÚÊý»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢¼Çµï¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÎÞ¤·¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¶½Ê³¤·¡¢²æ¡¹¤Î¿·ÀñÁÈ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·ÀñÁÈ¤Î¡¢¿´¤¬Í¯¤Î©¤ÄÍÍ¤Ê³èÌö¤ò³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
