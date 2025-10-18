ACIDMAN ¡ß µÜÀôÌÃ¾ú¡ÈÑÐÜÛ¡É¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤ÆÆüËÜ¼òºÆ¥³¥é¥Ü
ACIDMAN¤¬10·î26Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãThis is ACIDMAN 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈÑÐÜÛ(¼Ì³Ú / ¤·¤ã¤é¤¯)¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¼ò½ê¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊ¡Åç¸©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÆüËÜ¼ò¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ØSAKE COMPETITION¡Ù¤ä¡ØISC¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µÜÀôÌÃ¾ú¤À¡£ACIDMAN¼çºÅ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãSAI 2022¡ä³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÌÚ¿É×(Vo¡õG)¤¬¶¦¤ËÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¡ÈÑÐÜÛ¡É¤òÈÎÇä¡£¤³¤ì¤ÏÂ¢¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¸©ËÌ²ñÄÅ»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É°ìÎ³ÃÌ¾Ð¡É¤ò»È¤Ã¤¿¿©ÍÑÊÆ¾úÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨Æü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡ÉÌ´¤Î¹á¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÑÐÜÛ¡É¤¬´°À®¡£¡ÉÌ´¤Î¹á¡É¤ÏÊ¡Åç¸©¤¬³«È¯¤·¤¿¼òÊÆ¤Ç¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëºÏÇÝÊýË¡¤Ë¤Æ¼ïÌâ¤«¤é°ðÊæ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ÍÏ»»þÃæÌÜ¤ò¤«¤±¡¢Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÂçÌÚ¤â¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤½¤Î¤ªÊÆ¤Ï¡¢Åùµé¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤È¤Ê¤ë°ìÅùÊÆ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãSAI 2022¡ä»þ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÑÐÜÛ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢µÜÀôÌÃ¾ú¤ÈÆ±¤¸Ê¡Åç¸©¤Ë¤Æ¡¢300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÂçËÙÁêÇÏ¾Æ¡È¾¾±ÊÍÒ¡É¤È¤Î¼ò´ï¥³¥é¥Ü¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£íÜíâ(¤í¤¯¤í)¤Ç°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÂçËÙÁêÇÏ¾Æ¤ÎÊ¿ÇÖ¤ÈÊÒ¸ýÆÁÍø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡È¹õ¾È(¤¯¤í¤Æ¤é¤¹)¡É¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÍº¾¡Ä®¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÈÍº¾¡¸§¡É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍº¾¡ÀÐ¤òºÕ¤¤¤ÆîØÌô¤Ë¤·¡¢ÂçËÙÁêÇÏ¾Æ¤ÎÅÚ¤Ë¤«¤±¤¿¤â¤Î¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¸÷Âô¤Î¤¢¤ë´ï¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆüËÜ¼ò¤òÓÏ¤àÂçÌÚ¤¬Â¢¸µ¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢°ìÅ©¤Î¼ò¤¬Àå¤ËÍî¤Á¤ë³ÑÅÙ¡¢Î®Â®¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¹´¤Ã¤ÆåÌÌ©¤ËÀß·×¡£¡ÈÑÐÜÛ¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´°À®¤·¤¿°ïÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÑÐÜÛ¡É¤Î¼õÃíÈÎÇä¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿ÇÖ¤ÈÊÒ¸ýÆÁÍø¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¼Ì³Ú¡ßACIDMAN¡Ø¡ÈÑÐÜÛ¡É½ãÊÆ¶ã¾ú Ì´¤Î¹á¤¦¤¹¤Ë¤´¤ê °ì²ó²ÐÆþ¤ì¡Ù
ÈÎÇä²Á³Ê : 7,000±ß(ÀÇ¹þ)
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§ÊÆ(¹ñ»º)¡¢ÊÆ¤³¤¦¤¸(¹ñ»ºÊÆ)
¸¶ÎÁÊÆ : Ê¡Åç¸©»ºÌ´¤Î¹á100%(±óÆ£ÇÀ±à)
ÀºÊÆÊâ¹ç : 50%
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬ : 16ÅÙ
ÆâÍÆÎÌ:720ml(4¹ç)
¢¨¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê2ËÜ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¼ò¡¢¼ò´ïÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï¼õÃí¤Î¤ß¤Ç¡¢È¯Á÷¤Ï¸åÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤Ø¤ÎÈÎÇä¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯Îð¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÈÌ³«Êü¥¨¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¾¾±ÊÍÒ ÂçËÙÁêÇÏ¾Æ ¹õ¾È(¥¯¥í¥Æ¥é¥¹) ÊÒ¸ýÆÁÍø
ÈÎÇä²Á³Ê : 10,000±ß(ÀÇ¹þ)
¸¶ºàÎÁ : Æ«¼§´ï
¥µ¥¤¥º : W170mm ¡ß H80mm(Ìó2¹ç)
¢£¾¾±ÊÍÒ ÂçËÙÁêÇÏ¾Æ ¹õ¾È(¥¯¥í¥Æ¥é¥¹) Ê¿ÇÖ
ÈÎÇä²Á³Ê : 3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¸¶ºàÎÁ : Æ«¼§´ï
¥µ¥¤¥º : W70mm ¡ß H40mm
¢¨°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¤ê¤Î°Ù¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜ¼ò¡¢¼ò´ïÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤ÏÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ò´ï¤ÏÅöÆü¾¦ÉÊ¼õ¤±ÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¤ß¸ý¤¬ÂçÊÑÇö¤¯³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿©Àöµ¡¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸²¼¤µ¤¤¡£
¾¾±ÊÍÒ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È : https://soma-yaki.com/
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
AÀÊ¡§8,500±ß
³Ø³ä(¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ)¡§5,000±ß ¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼ÂÐ¾Ý
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¡ÚÍ½Ìó¡¿±þÊç´ü´Ö¡¿ÅöÁªÈ¯É½Æü¡Û
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§10·î8Æü(¿å)11:00¡Á10·î15Æü(¿å)21:00
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§10·î8Æü(¿å)11:00¡Á10·î15Æü(¿å)23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½Æü¡§10·î17Æü(¶â)12:00°Ê¹ß
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦Í½Ìó¡¦±þÊç´ü´Ö¡§10·î17Æü(¶â)19:00¡Á10·î22Æü(¿å)23:59¼õÃíÊ¬
¡¦ÅöÁªÈ¯É½Æü¡§10·î24Æü(¶â)18:00°Ê¹ß
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
