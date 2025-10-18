ÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢¡È26Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡¢¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¦¡£10·î3Æü¤Ë¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ê¤É¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈþÇØÃæ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØAROUND¡Ù¤Ï¡¡Around the world À¤³¦Ãæ¤ò¡Á¡¡Î¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¡»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î55ºÐ¡£1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ËüËç°Ê¾å¤âÁýºþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷katoreiko_official¡Ë
