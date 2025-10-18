¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤é¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥é¥¤¥¯¥ì¡É¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö ÏÃÂê¶Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½éÈäÏª¤Ë´¿À¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛMBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤Î·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LiKE LEGEND¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¡£⼤·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÂç¶¶¤é¡¢¸ÂÄê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö
¤½¤Î¸å¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëLiKE LEGEND¤Î³Ú¶Ê¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£»öÌ³½ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤â±Û¤¨¤¿·àÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Âç¶¶ÏÂÌé¤é¡Ö¥é¥¤¥¯¥ì¡×Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Î¹ñ⺠Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LiKE LEGEND¤Î¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀÌò¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡¢Í·ÇÏ³ðæÆÌò¡¦FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÍèÀ´À²Ìò¡¦M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¿ºÌ¾Í¥À¸Ìò¡¦DXTEEN¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢À®À¥°ìÀ¸Ìò¡¦MAZZEL¤ÎNAOYA¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¹ë²Ú¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡Âç¶¶ÏÂÌé¡¢½é¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾Ð´é
MC¤Ç¤Ï¡¢Âç¶¶¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ë¤¹¤ë¤Î½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥È¤È¤«¥Á¥å¡¼¤È¤«¤¹¤´¤¤¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢LiKE LEGEND¤Î5¿Í¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¼¡¡¹¤ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·»Ï¤á¡¢´ÑµÒ¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤ËÂç¶¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤½¤ÎÇ®µ¤¡¢°¦¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ï¡¢¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò»á¤ÎºÇ¿·ºî¤Î¼Â¼Ì²½¡£6·î¤Ë±Ç²èÈÇ¡¢9·î¤è¤ê¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
