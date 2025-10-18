±ºÏÂ¡¦°ÂÉôÍµ°ª¡ÖºÇ½é¤«¤é£µÇ¯¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÀµÄ¾¤ä¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¿ô¤«·î¸å¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¸ø¼°Àï½Ð¾ì
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£´Àá¡¡²£ÉÍ£Æ£Í£´¡½£°±ºÏÂ¡Ê£±£¸Æü¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Î£Í£Æ°ÂÉôÍµ°ª¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÌó£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¢£²£³Ç¯²Æ¤Ë±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¸å¤Ï½é¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯²Æ¤Ë±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¸å½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£°¡½£´¤Î¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿£²£±Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Ç¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿£±£¹Ç¯£··î°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥º¤Ë¤¤Æ£²Ç¯¤Á¤ç¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À£´²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤Î½µ¤¤¤¯¤¾¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡£¤½¤Î½µ¤ÎÁ°Æü¤È¤«£²¡¢£³ÆüÁ°¤Ë¡¢¤â¤âÎ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎý½¬¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë£´¡¢£µ²ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè½µ¤Èº£½µ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÄ¾¸å¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢£²£°Ê¬¼å¥×¥ì¡¼¡£Éüµ¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£´¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡ÖËÜÅö¤Ï¿§¡¹¡Ê´¶¾ð¤¬¡Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£°¡½£´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÀº¹´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤ÎÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ê¤ê¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Â¿¾¯¤Ê¤ê¤Ï½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¡£ËÍ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Í¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿°ÂÉô¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê£Â¡Ê£³ÉôÁêÅö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£°Àï£´ÆÀÅÀ¤È³èÌö¡£¤·¤«¤·£²£°Ç¯£²·î¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Îç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÉé½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£²£±Ç¯£µ·î°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢£´Ç¯¤â£µÇ¯¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾ï¤Ë£²¤«·î¸å¡¢£³¤«·î¸å¤Ë¤ÏÉüµ¢¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç£µÇ¯¤¿¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ºÇ½é¤«¤é£µÇ¯¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÀµÄ¾¡¢¤ä¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿ô¤«·îÀè¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ëÀþ¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤¿¡£¡Ö¤³¤³£µÇ¯¶á¤¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì±þ¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÊâ¡¢ÆóÊâ¤È¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤ËÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤ë¤È¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤«¡¢À¤Âå¤Ï¡¢ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤éÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤·¤ó¤É¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¿·¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡££²£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÉôÍµ°ª¤¬¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£