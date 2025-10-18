¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ìÌÀ¸À¡Ö²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤¬¼Â¸½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡ÖÌîÅÞÂ¦¤ÎÏ¢·È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤·¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤È¤Î¼óÁê¸õÊä°ìËÜ²½¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¹Í¤¨¤Ç¼«Ì±¤È¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡££Í£Ã¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®ß·À¬±Ù¤Ë¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÀ¯¶É¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¦¥Á¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ê¤ó¤«¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ÎÀ¯¶É¤ÏÌîµå¤Ç¸À¤¦¤È£³²óÉ½¤«Î¢¤Î¹¶ËÉ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤À²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Î¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¡ÊÏ¢Î©Æþ¤ê¤Î¡Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÈÂ¼ÂåÉ½¤â¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¡ÊÀ®Î©¤Î²ÄÇ½À¡Ë¤âÈ¾¡¹¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤â·èÃÇ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡È¾¡¹¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ê¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Çº£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅÞ¤È¡Ê¶¨µÄ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ì±¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤âÆâ¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤éÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢°Ý¿·¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ï¤ê¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÃ×¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÏ¢Î©¤òÁÈ¤â¤¦¤¬ÁÈ¤à¤Þ¤¤¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À¯¼£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£°Æ·ï¤´¤È¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤»ý¤Á¹ç¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£