¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¤Î£×ÇÕÃêÁª¥Ý¥Ã¥È£²Æþ¤ê³Î¼Â¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¡ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ï¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¡©¡Ö£×ÇÕ¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£´Àá¡¡Ä®ÅÄ£°¡½£°Ê¡²¬¡Ê£±£¸Æü¡¦Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡¢£³¡»£²¡Ë¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î£²¡Á£³ÇÜ¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡££³£°£°ÄÌ¤¯¤é¤¤¡£¤â¤Ã¤È¡¢£´£°£°ÄÌ¤¯¤é¤¤¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£ÉáÃÊ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤Êý¤«¤é¤â¡¢¡ØÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬º£²ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÀï¤¤È´¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æü¾ï¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òº¬´´¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Êý¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡£±£±·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç£²»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂåÉ½¤ÏÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¡££±£´Æü¥¬¡¼¥ÊÀï¡ÊËÅÄ¥¹¡Ë¡¢£±£¸Æü¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ø¡Ö²æ¡¹¤¬£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤Áê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££±£°¡¢£±£±·î¤ÇÍ£°ìÆîÊÆÀª°Ê³°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡Ê¤Î¹â¤µ¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤Áê¼ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢£±£²·î£µÆü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯¤Î£×ÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥È£²¡×Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯¾å°Ì¹ñ¤ä³«ºÅ¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥È£±¤ò½ü¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö£³¡×¤È¡Ö£´¡×¤Î²Õ½ê¤Ë¡Ö³Ê²¼¤¬Íè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¤½£Í½Áª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡Ê¶¯¤¤¡Ë¤È¤³¤í¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÊËÜÂç²ñ¤Ë¡Ë¤¤¤±¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤¬Íè¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¯¤Ë¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤ËÂ¿¤¯¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡Ö¤è¤êÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤È¡¢Ã¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ì²ó°ì²ó¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤Ç£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡õÂÇ·â¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÅÀ¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡££×ÇÕ¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£