3Ç¯´Ö¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤ÎÉ×¤Ë²¦½÷¤È¤Î¿·¤¿¤Ê±ïÃÌ¤¬!? ¼ÂÉã¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤ëÆâµ¤¤ÊºÊ¤ËÉâ¾å¤·¤¿Î¥º§ÏÃ¡¿¥ª¡¼¥¯¤Î¼ù¤Î²¼¡
¡Ø¥ª¡¼¥¯¤Î¼ù¤Î²¼¡Ù¡ÊP¡§Ì¡²è¡¢Kim Suji¡§¸¶ºî¡¢Seomal¡¦namu¡§µÓ¿§/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Æâµ¤¤Ê¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢Éã¤ÎÌ¿Îá¤Ç²¼µéµ³»Î¡¦¥ê¥Õ¥¿¥ó¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ÍâÄ«¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥´¥óÆ¤È²¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¡¢ÂçÎ¦Ãæ¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢´Ô¤·¤¿¥ê¥Õ¥¿¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦½÷¤È¤Î¿·¤¿¤Ê±ïÃÌÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä!? ¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¡É¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥ª¡¼¥¯¤Î¼ù¤Î²¼¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Æâµ¤¤Ê¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢Éã¤ÎÌ¿Îá¤Ç²¼µéµ³»Î¡¦¥ê¥Õ¥¿¥ó¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ÍâÄ«¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥´¥óÆ¤È²¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¡¢ÂçÎ¦Ãæ¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢´Ô¤·¤¿¥ê¥Õ¥¿¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦½÷¤È¤Î¿·¤¿¤Ê±ïÃÌÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä!? ¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¡É¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥ª¡¼¥¯¤Î¼ù¤Î²¼¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë