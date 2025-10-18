¡ÖÆ¬¤ò²¼¤²¤í¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¡¡3È¯¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÂçÃ«¤Î¡ÈÅê¡É¤Ë¤âÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Àä»¿¤ÎÍò¡Ö¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î²÷Åê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¡£7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷Åê¤Ë¤â¡¢ÊÆµ¼Ô¤«¤é¤ÎÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤³¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤â¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£6²ó0/3¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ2ËÜ¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷Åê¡£ºÇÂ®¤Ï»þÂ®100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÆµ¼Ô¤«¤é¤Î»¿¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö100µåÌÜ¤òÅê¤²½ª¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¾ìÆâ¤Î¶õµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤âX¤Ë¡Ö7²ó¡¢ºÇ½é¤Î2¿Í¤Ë½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¸å¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÌë¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÆóÅáÎ®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¡¢Âç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¡ÖÆ¬¤ò²¼¤²¤í¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸å¡¢7²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ÈÃæ·øº¸¤Ø¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£ÅêÂÇ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë