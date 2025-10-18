±ºÏÂFW°ÂÉôÍµ°ª¤¬1616Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¡ÖÀµÄ¾¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡¡¹ï¤ó¤À10Ê¬¤Î½Ð¾ì¡Ö¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¡×
J1¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¤Ï¼¯Åç»þÂå¤Î2019Ç¯°ÊÍè
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½FW°ÂÉôÍµ°ª¤¬¡¢10·î18Æü¤ÎJ1Âè¥ê¡¼¥°34Àá¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»þÂå¤Î2021Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿°ÂÉô¤Ï2019Ç¯²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎB¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤éÉé½ý¤¬Â¿¤¯°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤º¡¢23Ç¯6·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢21Ç¯5·î16Æü¤¬¸ø¼°Àï¤ÇºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯²Æ¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÉüµ¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ´ü¤ÎÉé½ý¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ²ÃÆþ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö4²ó¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤Î½µ¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î½µ¤ÎÁ°Æü¤È¤«2ÆüÁ°¡¢3ÆüÁ°¤Ë¤â¤âÎ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎý½¬¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ËÌµ»ö¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç±ºÏÂ¤¬0-4¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ¸å½é¤Î¸ø¼°Àï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÉô¤Ï¸åÈ¾¤â¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤¬¥é¥¹¥È10Ê¬¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£MF°Âµï³¤ÅÏ¤È¤Î¸òÂå¤Ç¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»þÂå¤Î2021Ç¯5·î16Æü°ÊÍè¡¢1616Æü¡ÊÌó4Ç¯5¤«·î¡Ë¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¡£J¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¼¯Åç»þÂå¤Î19Ç¯7·î6Æü¤ÎJ1Âè18Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï°ÊÍè2296Æü¡ÊÌó6Ç¯3¤«·î¡Ë¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÉô¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢0-4¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀº¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤ÎÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢4Ç¯¡¢5Ç¯¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë2¤«·î¸å¡¢3¤«·î¸å¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é5Ç¯¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÀµÄ¾¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¤«·îÀè¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î1Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖËÍ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤«¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤â¤¢¤¿¤ë¡£¼«¿È¤Ï¡Ö¤³¤³5Ç¯¶á¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì±þ¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ø²æ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤â¤¦°ìÊâ¡¢¤â¤¦ÆóÊâ¤È¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÎÌ¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤â¸«¤»¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë