¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥µ¥é¥À¥Ñ¥ó¾Þ¡ÛÂç¾ì¹±µ¨¡¡¶¯½ÐÂÉü³è¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡¡¡¡¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG3¡Ö¤Ä¤ë¤ä¥Ñ¥óÄó¶¡¡¡Âè10²ó¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¥µ¥é¥À¥Ñ¥ó¾Þ¡×¤Ï18Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âç¾ì¹±µ¨¡Ê25¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡Àï10R¡¢4¥³¡¼¥¹¤«¤é2ÈÖº¹¤·¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉ´ÉðæÆ¡¢¹ñºêÎÉ½Õ¤òÂª¤¨¤Æ1Ãå¡£½éÆü¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¶¯Îõ½ÐÂ¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ¸¼¨¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ó¤ï¤³¤Ç¤Ï5·î29Æü¡Á6·î1Æü¤Î°ìÈÌÀï¤ËÂ³¤¯Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ç¤Ç¾¡ÉéÉþ¤Ï3¹æÄú¤ÎÀÖ¡£Á°²ó¤Ï6¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÄ¤é¤à¡£¡ÖºÇÄã¤Ç¤âº£¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¥¹¥í¡¼¤ÎÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£12RÍ¥¾¡Àï¡£6¹æÄú¤ÎÉþÉô¹¬ÃË¤¬¿ÊÆþ¤ÇÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡©¥³¡¼¥¹¤³¤½Î®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Å¸³«¤ò¸×»ë¤¿¤ó¤¿¤ó¤ÈÁÀ¤¦¡£