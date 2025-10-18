²ÆÈÁ¡¡¡Ösilent¡×¤Ç¤Î¼êÏÃ¡¡ÉñÂæ·Î¸ÅÃæ¤Ë¡ÖËèÆü2»þ´Ö¤º¤Ä¡×ÊÙ¶¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬²ÆÈÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°àú¼çµÁ¤ä¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Øsilent¡Ù¤Ê¤ó¤«¼êÏÃ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¨¤¨¤Î¤Ë¡¢¼êÏÃ¤Ï¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡×¤È²ÆÈÁ¤¬Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤¿¡Ösilent¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤ËÌò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¼êÏÃ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü2»þ´Ö¤º¤Ä¡Ä¡×¤È²ÆÈÁ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¤¿¤Ê¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬À¨¤¤¤«¤«¤ë¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎMC¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Öº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£²ÆÈÁ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¸À¤¤Êý¤À¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀ¨¤¤»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¡Ê¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£