¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¤¬¡¢10·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó! ¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ë³Ë¿´¤òÆÍ¤¯µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡ÁªÆÃÈÖ¤Ç¡ÈÃÖÊª¡É¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬°ìÅ¾¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¤â¤Ï¤äÃÖ¤Êª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤â»ëÌî¤ËÀ¯ºö¶¨µÄ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë1¸Ä¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø²áµî¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤ËÎ©¸õÊä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤ÎÅª¤ò¼Í¤¿ÆâÍÆ¤ËÃ«¸¶¾Ï²ð¤â¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í!¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢Â¾¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ø»ä¤âÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¸å¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂ¾ÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ø1Ç¯Á°¤Î¼ºÇÔ¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À¯¸¢¤òÌîÅÞ¤Çºî¤ì¤ë¤«¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÃ¯¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÃ´¤°¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÌîÅÞ¤Ï¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»×¤¨¤ÐºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Ï»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¡Ø½¸¤Þ¤ì! ÁíÁªµó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤·¤«¤·ÈÖÁÈÃæ¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¸À¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ØÁªµóÆÃÈÖ¤Ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ßÍ×¤ë?¡Ù¡ØÆñ¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤±¤É²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¡Ø¤â¤Ï¤äÃÖ¤Êª¡Ù¤Ê¤É¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡Õ¡Ô¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉ¾²Á¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¤ÎÈãÈ½¤ò¶µ·±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¯¼£¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤ëÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤·¤¬¤é¤ß¤Ê¤¯Î¨Ä¾¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Èà½÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤ò¤»¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖZÀ¤Âå¤Î¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¥®¥ã¥ëÂåÉ½¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ØÅù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤ÎÂåÊÛ¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ï¤½¤ÎÏ©Àþ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢À¯¼£·ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ßÌµÁÐ¡É¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£