¡¡Ìµµö²Ä¤ÇÉû¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î½êÆÀ¤òÀÇÌ³¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ï£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë£µ£°ºÐÂå½÷À¤Î¾åÀÊ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½èÊ¬¤Ï£±£¶ÆüÉÕ¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï£²£°£±£·Ç¯£´·î¡Á£²£´Ç¯£±·î¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¡¢·×Ìó£²£²£²Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤òÅ¬Àµ¤ËÀÇÌ³¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Å²Ã»»ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°¼Á¤Ê½êÆÀ±£¤·¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢½êÆÀÀÇ·×Ìó£³£³Ëü±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¾ðÊó¤ò´Þ¤à¹ÔÀ¯Ê¸½ñ£±£°£±·ï¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë³ô¼è°ú¤ò·×£·£·²ó¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñÀÇ¶É¤Ç¤Ï¡¢ÂÚÇ¼Ê¬¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤·¤¿¸½¶â¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤ä½÷ÀÂð¤Ø¤Î¿¯Æþ»ö·ï¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¹ñÀÇ¶É¤Î»³¿áÍ§Â§¡¦¹ñÀÇ¹Êó¹Ä°¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¿¦°÷¤ÎÈó¹Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£