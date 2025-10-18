´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì´¤Î¿·ÁÇºà¥»¥ë¥íー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô¡Ë
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥»¥ë¥íー¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÉÙ»Î»Ô¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ë¥íー¥¹¤ÏÌÚºà¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿Á¡°Ý¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ëº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌ²½¤äÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡ÖÌ´¤Î¿·ÁÇºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¥»¥ë¥íー¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ª¤è¤½130¤Î´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤¬»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥»¥ë¥íー¥¹ÁÇºà¤Ç·ÚÎÌ²½¤·CO2¤ÎÇÓ½Ð¤òºÇÂç90¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤ä¡¢ÊÝ¼¾À¤¬¸þ¾å¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤äÀ½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£