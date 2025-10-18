¡ÖÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219¾¡¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÅê¼ê¤¬¾Î»¿
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
MLB¤ÎÌ¾Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç18Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»219¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2015Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Ìîµå¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿ÅÁÀâµé¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ1»Íµå¤Î³èÌö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¤³¤ÎÆü¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡Ö13Æü´ÖÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¡£Èà¤ÏºÇ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤À¡ª¡×¡ÖÈà¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡Ä¤Ç¤â¤¢¤ÎÈôµ÷Î¥¡©Èà¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÏÈà¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÈ´¤¤ó½Ð¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£