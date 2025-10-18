70ºÐÃÂÀ¸Æü¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡ÖÆ°¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¡ÉðÆ»´Û¸ø±é£²Æü´Ö¤Ç¡Ö70¶Ê¡×²Î¾§
²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢70ºÐµÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHiromi Go at Nippon Budokan 2025 "THE GREATEST 70 SONGS"¡×2Æü´Ö¸ø±é¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¸Åµ©¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£70ºÐ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê²Î¾§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ËÏÃ¤·¤¿¡È¾éÃÌ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2Æü³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç35¶Ê¤Å¤Ä¤Ç70¶Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿
½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Ç¥µ¥ó¥Ð¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¸Åµ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ç¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤»¤ê½Ð¤·¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¹ç¾§¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ï¶¿¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÃË´êGroove!¡×¡ÖºÇ¶¯ÌµÅ¨¤ÎDong Dong Dong!¡×¤È¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¼¡¡¹¤Ë¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Ã»¤¤MC¤Î¸å¤Ï¡¢¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£70ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤À¼±ç¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÂç¹ç¾§¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖËÍ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¡¢¡ÖDear³§¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤ÆÈäÏª¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥º¡¼¥«±é½Ð¤Ç¡ÖÃÂÀ¸Æü¡¢°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶â¥Æ¡¼¥×¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Âç¹ç¾§Äº¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
70Âå¤ÎÄ©Àï¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤ë¸Â¤ê¡¢À¼¤¬¤Ç¤ë¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÄ©Àï¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡£¤³¤Î30Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿½µ3Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÄ¶¿ÍÅª¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡É¤À¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ï¡¢¿çÌ²¤ò½½Ê¬¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈºÇ¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖALL MY LOVE¡×¤ò½éÈäÏª¡£Æ±¶Ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ò¥í¥ß¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¤ò¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤½Ð¤·¡¢Æ±¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢30Ê¬¤ÎµÙ·Æ¤ò¶´¤ßÌó3»þ´Ö¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤ä¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÎò»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ëÁ´35¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û