¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡ÅÁÀâÅª¤Ê°ìÌë¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¾¡Íø¡Ê5-1¡Ë¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ÇÆÃÂç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤»¤Ð¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â6²ó0/3¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¡×¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡7²ó¤ËÁê¼ê±¦ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥á¥®¥ë¤Î4¥·¡¼¥à¤òÊ´ºÕ¤·¡¢3ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÁûÁ³¡£SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¡×¡Ö7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬µïÊÂ¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤ÏÌîµå¤ÎËÜ¾ì¤ÇÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬»ß¤Þ¤ÌÃæ¡¢¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ¯¸À¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥à¡¦¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÌë¤³¤½¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥¢¡¼¥È¡¦¥â¥ì¥Î¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¸ÅÁãµåÃÄ¤ÎÌ¾Êª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤¿¿ô¤«·îÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£¥â¥ì¥Î¤Ï¡ØÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁª¼ê¤À¡£¥È¥Ã¥×5¤«10ÈÖÌÜ¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡23Ç¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÎÄ¶µð³Û·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËËÜ¿Í¤È·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÌ¾Êª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÈÉ¾²Á¡É¤Ï¡¢Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Î¾·³¤Îº¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÈ¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÈ¾¤¬¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ÈºÇ°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÂÐÈæ¤À¡×¡Ö¥â¥ì¥Î¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤é½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤ÂåºÇ°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¡×¡ÖÈà¤ÏÌîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¤³¤ì¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈÈºáÅª¤À¡×¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¸«¼±¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Çµå»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ëÂçÃ«¡£Èà¤Î°Û¼¡¸µÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢°ú¤Î±¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¡È²á¤Á¡É¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]