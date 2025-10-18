¡Ö¡ÈÅ¥ËÀ¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¤òÈãÈ½¤·¤¿¥ä¥Þ¥ë¤ÎÉã¡£Æù¿Æ¤ÎÈ¯¿®¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë(¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬ÁªÄê¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ç¡¢ºÇ¤âÎò»ËÅª¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë)¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ºÇ½ª¸õÊä30¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤À¤Ã¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼õ¾Þ¤Ï½çÅö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢CL²¦¼Ô¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ¾Íø¤¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤Ç¡¢¥×¥ì¥¹¤Ç¼éÈ÷¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀï½Ñ¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÊÎáÅã¥ô¥£¥Á¡¼¥Ë¥ã¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎÉ¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤â·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ËµÚ¤Ð¤º£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥Þ¥ë¤ÏCL¤³¤½½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤â¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ÈÁí¤Ê¤á¤Ç¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³U-21¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î¼õ¾Þ¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ä¥Þ¥ë¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç°ì´ú¤¢¤²¤¿¿ÍÊª¤À¤±¤Ë¡¢°¦Â©¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡¤½¤¦È¯¿®¤·¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¡ÈÅ¥ËÀ¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¿´¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÏÀ¤³¦¤ÇÈô¤ÓÈ´¤±¤ÆºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â©»Ò¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ÏºÇ¹â¤Ç¡¢Â¾¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥é¥ß¥ó¤Ï¥é¥ß¥ó¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉã¿Æ¤Î¿´¾ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤é¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æù¿Æ¤Î¡È°¦¤¹¤ë¤¬¸Î¤Î¡ÉÈ¯¿®¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤·¤«¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¿®¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÐþËý¤µ¡¢ÉÔÂ½¤µ¤È¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁª¼ê¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤Î¹ñ¤Î¡¢¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢Æù¿Æ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤Û¤É¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¿Æ¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿Æ¤Î°ø²Ì¤¬»Ò¤ËÊó¤¦¡×
¡¡
¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎË¡Â§¤À¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦ºÇ¹âÁª¼ê¤Î¾Î¹æ¡ªÎòÂå¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡
