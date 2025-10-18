³ùÅÄ½êÂ°¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤Ë·ã¿Ì¡Ä¡£¡È¼ç¾¡É¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£»Ø´ø´±¤â°ÜÀÒ¼¨º¶¡ÖÈà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ»¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î18Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐDF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥²¥¤¤Î¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥²¥¤¤Ï¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡£¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢21Ç¯£··î¤Ë¸½ºß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¨ºÂ¤Ë¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»167»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢»Ë¾å½é¤Î¡È£´Ï¢ÇÆ¡É¤â·Ð¸³¤·¤¿¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤ÎFA¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÈ´·²¤Î¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÈá´ê¤Î¹ñÆâ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥²¥¤¡£ºòº£¤Ï°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬¸å³ø³ÎÊÝ¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢»Ø´ø´±¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬Êü½Ð¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç°ÜÀÒ¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬26Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¥¤¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¿··ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö²æ¡¹¤Ï¥²¥¤¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ»¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È°ÜÀÒ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¤Î¶þ»Ø¤ÎDF¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
