¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè6½µÂè1Æü¡¡1²óÀï¡¡·ÄÂç7¡½4Î©Âç¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡±äÄ¹10²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿³°´Ý¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ©Âç¡¦Íî¹ç¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£11²ó¤Ë¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬4°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ê¤É5ÅÀ¤òµó¤²¡¢³°´Ý¤¬ÄÌ»»20¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¡¹¡£²¼µéÀ¸¤«¤é·ÄÂç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë·¯Î×¤·¤¿¤¬¡¢¸ªÄË¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¾¡¤ÁÀ±¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£20¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£