Ã«ÈË¸µ¿®»á¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¡Ö¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤â¤¦¤º¡Á¤Ã¤È²¿±ýÉü¤â¡×¸«¤¿Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹¾¤ÎÀî¡Ê¸½ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡¢Åçº¬¡Ë¹â¹»¤«¤é1988Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡ËÆþ¤ê¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¡Ê¤¸¡Ë¤·¤¿Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤«¤é¸½Ìò»þÂå¤ËÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿Ì¾ÂÇ¼ÔÎóÅÁ¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö»þ¡¢ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤Èµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸¶¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ðÅÄ¤µ¤ó¡¢²¬ºê¤µ¤ó¡Ä¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Î¤Á¤ËÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ8¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëµð¿Í¤Î¼çË¤¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¸¶¤µ¤ó¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Ã¤Æ¡È¤¦¤ï¡ª¤³¤ì¤¬¸¶¤«¡É¤È¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¸¶¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¦¤ï¡ª¸¶¤À¡Ä¡×¤È´°Á´¤ËÌîµå¾¯Ç¯¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤ë±¦ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¡£¡Ö¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤â¤¦¤º¡Á¤Ã¤È²¿±ýÉü¤â¸«¤Æ¡£°ìÈÖÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂÀ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í¤ÎÂÎ¤«¡ª¤È¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹Ã«ÈË»á¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Åç¤Î¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡£¤À¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬À¨¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¶¯¤À¤È»×¤¦±¦ÂÇ¼Ô¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ã«ÈË»á¤Ï¾¼ÏÂ¤ÏÍî¹çÇîËþ¡¢Ê¿À®¤ÏÆâÀîÀ»°ì¡¢ÎáÏÂ¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£