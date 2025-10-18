¡ÚÆüËÜOP¡ÛÀ¶¿åÂçÀ®¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Âç²ñµÏ¿¤ËÇ÷¤ë63¤Ç²÷µó¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¡Æü¸÷CC¡á7238¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡5°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¶¿åÂçÀ®¡Ê26¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñºÇ¾¯¥¹¥³¥¢¤Ë¤¢¤È1ÂÇ¤ËÇ÷¤ë63¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡Ö³ú¤ß¹ç¤¨¤Ð5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ï¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¡ÖÄ«¥¤¥Áµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤Çº£Æü1Æü¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£8ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡£15ÈÖ¤Ç¤Ï²¼¤ê¤Î3¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¤Ê¤ÉÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¡Ë1°Ì¤ÎÌ¾¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ã¥Á¤Ï»þ¡¹¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¤¥óÆÉ¤ß¤¬À¨¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤Æü¸÷CC¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤â¶ì¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¾¯¥¿¥¤¤Î24¥Ñ¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ïµå¤òº¸¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°½µ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¤Àµ¤·»ý¤Áµå¤Î¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë°ÂÄê´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î3Æü´Ö¡¢Àµ³Î¤Ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¿¼¤¤¥é¥Õ¤òÈò¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î¤ÎÆüËÜ¥×¥í¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿26ºÐ¤Ï°Î¶È¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£Æ±°ìÇ¯¤ËÆüËÜ¥×¥í¤ÈÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ì¤Ð2008Ç¯¤ÎÊÒ»³¿¸¸â°ÊÍè11¿ÍÌÜ¡£½éÍ¥¾¡¤È2¾¡ÌÜ¤¬¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤é4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¾¡¤Æ¤ÐÍèÇ¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¹¤®¤ºÌÀÆü1Æü¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¡£Ìµ¿´¤ÇºÇ¸å¤Î18¥Û¡¼¥ë¤ËÄ©¤à¡£