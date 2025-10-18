¸©Æâ32¥Áー¥à ¡ÈÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¡É½Ð¾ìÌÜ»Ø¤··ãÆÍ¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡×¸©Âç²ñ¤¬³«Ëë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î¸©Âç²ñ¤¬¡¢18Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
104²óÌÜ¤ÎÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¸©Âç²ñ¡£
º£Ç¯¤Ï¥·ー¥É8¹»¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ32¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ½éÆü¤Ï¡¢ÂçÂ¼»Ô¤È±ÀÀç»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç1²óÀï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖAI¥«¥á¥é¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸åÆü¡¢NIB¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡Àï¤ÏÍè·î9Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢NIB¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å0»þ35Ê¬¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£