¡¡15ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢³èÆ°µÙ»ß¡Ä¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy birthday to me!¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï16Æü¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤Î¸åÆ£°ê(ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô½Ð¿È)¡£¶»¸µ¤¬¤Î¤¾¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢!¥»¥¯¥·¡¼!¤ä¤á¤Æ!¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þÂå¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍ½´¶¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï2009Ç¯¡ÖÂè34²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×·è¾¡Âç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¡£10Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!25¹æ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤¿¤¬14Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤âµÙ»ß¡£16Ç¯¤«¤é¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£