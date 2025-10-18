DeNA¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Îµ¢¹ñ¤òÈ¯É½¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡DeNA¤Ï18Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ä¤Èº£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËºÆ·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇºÆÅÙÌîµå¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆüËÜ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê°ìÆ±Ëè»î¹çÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£