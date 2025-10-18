ÂçÄÍÇ«¡¹¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¥½¡¼¥¾¥¯¡×¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥Ð¥È¥ë¡©¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥ÂçÄÍÇ«¡¹¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥½¡¼¥¾¥¯¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Ë´¤Êì¤Î°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²¤ÎÁè¤¤¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÂçÄÍ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¤ª¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤ÏÊì¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÂçÀÚ¤Ê¼´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
·ã¤·¤¯¸À¤¤Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Ö»ä¤ÎÌò¤Ïµ¤¤â¶¯¤¯¤Æ¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¶¦±é¤·¤¿¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¸À¤¤¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂçÄÍ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ëÊÖ¤·¤òÅê¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥È¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤ªÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´¤ò³«¤¤¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤ÏÂçÄÍ¤¬µÒÀÊ¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Â©»ÒÌò¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¤òÃÅ¾å¤Ø¾·¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÁêÂ³ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÈÁè¤¦Â²¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢Í¿¹Ìé¼Â¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£