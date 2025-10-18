¤«¤Ä¤Æ²á·ã¥À¥ó¥¹¤Ç¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡É¤È¹ðÈ¯¤â¡¡¥Õ¥¡¥µ¤¬ÂÎ½Å40kgÂæ¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥±¡Ö¤«¼å¤¤ÂÎ·¿¤Ë¡Ä¡×
MAMAMOO¤Î¥Õ¥¡¥µ¤¬¡¢¿·¶Ê³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤ò40kgÂæ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥µ¤Î¥À¥ó¥¹
¥Õ¥¡¥µ¤Ï10·î17Æü¡¢MAMAMOO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥à¥ó¥Ó¥ç¥ê¥À¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¥½¥í¶Ê¡ØGood Goodbye¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡Öº£¤Ï²¼È¾´ü¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¦¡£°ÊÁ°¤Ï¤È¤Æ¤âÍ«Ýµ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£º£¤Ï²Î¤â½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥µ¤â¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡£µÙ¤à¤È¾¯¤·µ¤¤¬²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤«¤éÂÀ¤ê»Ï¤á¤¿¡£µÙ¤ß²á¤®¤¿¤é¿©¤Ù¤ëÊý¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÏÃÂê¤Ï¼«Á³¤ÈÂÎ·¿¤ÎÏÃ¤Ø°Ü¤ë¡£
¥Õ¥¡¥µ¤¬¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ì¤À¤±Æ°¤¤¤Æ¤â50kg¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ¤Î¡Ë¥é¥¤¥ó¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ½Å¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡Öº£¤Ï45kg¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥µ¤Ï¡Ö»ä¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤¿¤Î¤«¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤«¤é¤«¡£Áé¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥µ¤Ï¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Æ°Ë¡¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤ÊÊý¤À¡£ºÇ½é¤Î¶Ê¤«¤éºÇ¸å¤Î¶Ê¤Þ¤ÇÆ°¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁé¤»¤¿ÂÎ·¿¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥À¥ó¥¹¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â½Ð¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢ºÙ¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎÎÏÅª¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢ÍÙ¤ê¤Î¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤â½Ð¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡È¤â¤Á¤â¤Á´¶¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆùÉÕ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÚÆù¤Î¤¢¤ëÂÎ·¿¤¬»ä¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î²Î¡Ê¡ØGood Goodbye¡Ù¡Ë¤Ï¾¯¤·Ñ³¤¯¤«¼å¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¼«ÂÎ¤â¿´¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÁé¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°Ë¡¤òÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡È¤«¼å¤¤¡É¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤Ë¥×¥é¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁé¤»¤¿¡×
¥Õ¥¡¥µ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ê¥ì¼°¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë»é¤Ã¤³¤¤¿©»ö¤ò´°Á´¤Ë¤ä¤á¤¿¡×¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¹ðÇò¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Õ¥¡¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤ËMAMAMOO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØTWIT¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Øº×¤Ç¤Î²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£