HYBE¿·¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½éÅÐ¾ì À¶ÎÃ´¶°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¿À¼¾å¤¬¤ë¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛHYBE»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦X LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHYBE¿·¥°¥ë¡¢ÁÖ¤ä¤«°áÁõ¤Ç¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì
aoen¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤Ç¤Ï°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æaoring¡Ê¥¢¥ª¥ê¥ó¢¨¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¡£¤½¤Î¸å¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦1¶Ê½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á10·î15Æü¤Ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤Ø¡£
¶ÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¶ÎÃ´¶°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤ò°ì»åÍð¤ì¤ºÈäÏª¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ²ñ¾ìÃæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.ÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë
M2.ÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡aoen¡¢À¶ÎÃ´¶°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡aoen¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û