¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÖRoyal Energy ¡×¡ÖMUSE¡×¡Ö¥¥é¥¥é¡×¡ÖClick¡×¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤ÈME:I¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£MOMONA¡Ê³Þ¸¶ÅíÆà¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤â¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¤¬¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¡¢MOMONA¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¤é¹õÈ±¡¢AYANE¤¬ÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡¢KEIKO¤Ï¶âÈ±¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é¹õÈ±°ì¿§¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¡¢TSUZUMI¡Ê³¤Ï·¸¶¸Ý¡Ë¤ÏÃãÈ±¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ä¤È¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò°î¤ì¤¿»Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºßME:I¤ÏCOCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¡¢RAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¢SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤Î3¿Í¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢KOKONA¡Êº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ë¤¬·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é7¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤Ê¤ª¡¢SHIZUKU¤Ï15Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
