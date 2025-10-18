°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¡Ä¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯ ¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡¦¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡ÖÃÏ¸µ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤ß¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¡×³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç10·î18Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¤¬ÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ò´Þ¤á¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖONE ASIA CREW¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¤Ç»ÍÂçÂç²ñ¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô½Ð¿È¤Î¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê(19)¤¬¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡§
¡ÖÃÏ¸µ¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤òÂ¿Ê¬¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×