¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥É¥ëSUV¡×È¯Çä¡ª µì·¿¤«¤é¡Ö70Ëü±ßÃÍ²¼¤²¡×¡õº£¤Ê¤é¡Ö90Ëü±ß¥ª¥È¥¯¡×¡ª Á´Ä¹4.6m¥Ü¥Ç¥£¤Î¡ÈÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥óÂçºþ¿·¡É¡ª ¡È10Ç¯ÊÝ¾Ú¡É¤â¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë»ÅÍÍ¤Î¡ÖbZ4X¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¿Ê²½¤·¤¿¤±¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡¢¡ÖbZ4X¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤ä¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÞÂ®½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥É¥ëSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê²þÎÉÈÇbZ4X¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥è¥¿½é¤ÎÎÌ»ºEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ëbZ4X¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ëEVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿SUV¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯ÇäÅö½é¤Ï¥ê¡¼¥¹ÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤â³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Ï1¼ïÎà¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ57.7kWh¤È74.7kWh¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ÏºÇÂç746km¤òÃ£À®¤·¡¢²þÎÉÁ°¤Î567km¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢150kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ10¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏºÇÃ»Ìó28Ê¬¤ËÃ»½Ì¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥×¥ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×µ¡Ç½¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖeAxle¡×¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ò¸þ¾å¡£
¡¡0-100km¡¿h²ÃÂ®¤ÏºÇÂ®5.1ÉÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤âÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊbZ4X¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖG¡ÊFWD¡Ë¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¡£
¡¡³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ìÉô¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤¬¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¥°¥ì¡¼¥É¶¦ÄÌ¤Ç18¥¤¥ó¥Á¤òÁõÃå¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î·Á¾õ¤Ç¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¤ò´Þ¤àÁ´5¿§¤òÅ¸³«¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¹çÀ®Èé³×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É¸½àÅëºÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬14¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó2Âæ¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¡×µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Å¾ÀÊ8¥¦¥§¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤äÁ°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁàºî¤À¤±¤ÇÃó¼Ö¤ò¼«Æ°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ169PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯268Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFWD¡Ë¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï57.7kWh¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÝ¾Ú¤Ï10Ç¯¤Þ¤¿¤Ï20Ëükm¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç544km¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤â½½Ê¬¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï480Ëü±ß¤È¡¢²þÎÉÁ°¤ÎºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¡Ê550Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ëµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZ¡Ê4WD¡Ë¡×¤Ï600Ëü±ß¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Î²Á³Êº¹¤Ï120Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢bZ4X¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤ë¡ÖCEVÊä½õ¶â¡Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿ÊÊä½õ¶â¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç90Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¤Î¼Â¼Á²Á³Ê¤ÏÌó390Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢EV¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£