¢¡£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¦ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£´Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¤¬ÄÉ·â¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó£±»à¡¢¾¾ËÜÀ²¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¤Ø¤Î£±£´£¹¥¥í¤ÎÂ®µå¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤¸¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨È´·²¤Î°ìÈ¯¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤òÄ¾·â¤¹¤ë£Ã£Ó½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤ÇÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÎÎ¾Íã¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¥Ý¡¼¥ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤ËÀ¥é¡¼¥á¥ó£±Ç¯Ê¬¡Ê£³£¶£°¿©¡Ë¡×¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¼Â²È¤ËÁ÷¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤â£Ã£Ó¤Ë£²»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£º£Ç¯¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè£³Àï¤ËÂ³¤£±ÈÖ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢£²»Íµå¤ò´Þ¤á¤Æ£´ÅÙ½ÐÎÝ¤È¤·¤Ã¤«¤êÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¡£²¿¤È¤«¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡££²Ï¢¾¡¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£²¾¡£³ÇÔ¤Ë¡£¡ÖÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦¾¡¤Ä¤À¤±¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£